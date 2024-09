Premio e percorso netto

Il cavaliere senese

Guido Franchi ha vinto il Gran premio dedicato alla Fiera Cavalli di Verona che si è tenuto nel week end negli impianti dell’Arezzo Equestrian Centre. Franchi, che gareggia con la divisa dell’Esercito Italiano, non ha conosciuto rivali in sella a Enjoy One ed ha chiuso la sfida senza penalità sugli ostacoli e nel tempo di 37,64. Dietro di lui un altro giovane cavaliere senese Mauro Jr Matteucci in sella a Filippo e terzo Nicolò Viviani con Heavens Gate. Quarta posizione ancora per Guido Franchi, ma in sella a Arsenio de Marchesana. Ottimi risultati anche in trasferta per amazzoni e cavalieri aretini. Due giovanissimi allievi del centro ippico Tirnanog di Terranuova, guidati dall’istruttore Elisabetta Barberi, si sono messi in evidenza ai Campionati Centro Settentrionali 2024, che si sono tenuti a Trucazzano in provincia di Milano. Iole Volpi in sella a Chexter de Bennes, con un secondo ed un primo posto, ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Future Pony 120. Buona prova nei Campionati Young Rider 135 per Juan David Benedetti Barberi che in sella a Centaur Z ha ottenuto un quarto ed un terzo posto e alla fine ha chiuso la gara ai piedi del podio con un quarto posto nella classifica finale.

Sonia Fardelli