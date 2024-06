Posticipata di un giorno la chiusura del sottopasso del Pestello a Montevarchi

Arezzo, 27 giugno 2024 – Nuovo aggiornamento sulla data di chiusura del sottopasso del Pestello a Montevarchi. La ditta incaricata dei lavori è riuscita a restringere le tempistiche di allestimento dei lavori. Pertanto il sottopasso che collega piazza Garibaldi a piazzale Europa chiuderà non il 1, ma il 2 luglio 2024, in modo da arrecare meno disagio possibile alla popolazione. Il periodo di chiusura è previsto con scadenza al 15 luglio 2024, salvo imprevisti durante il completamento degli interventi.

L'amministrazione comunale ha inoltre precisato che la circolazione veicolare da e per “Pestello/Ginestra – Centro” dovrà seguire obbligatoriamente la direzione di via della Sugherella e i pedoni dovranno utilizzare obbligatoriamente sottopassi e sovrappassi limitrofi. Rimane invece invariata l’istituzione del doppio senso di circolazione, con senso unico alternato, nel tratto di via Pestello compreso tra via Pacinotti e piazzale Europa (adiacente il borro della Dogana), con diritto di precedenza per chi proviene da piazzale Europa. Nelle aree interessate è istituito il limite di velocità a 30 km/h.