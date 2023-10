Pontormo e il cardinale Giulio de’ Medici: se ne parla a Casa Bruschi

Oggi alle 17:30, si terrà alla Casa Museo Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, la conferenza “Pontormo e il cardinale Giulio de’Medici” con l’intervento di Carlo Falciani, storico dell’arte, professore nell’Accademia di Belle Arti di Firenze. Introduce Carlo Sisi, Conservatore della Casa Museo Ivan Bruschi. Il Ritratto di Giulio de’ Medici inserito nel nuovo percorso museale inaugurato lo scorso 29 giugno era entrato a Casa Bruschi con altri undici dipinti di pittori quali Allori, Bugiardini, Fattori, Lega, Signorini, Nomellini, Spadini che si erano aggiunti a loro volta a 40 opere già concesse in comodato da Intesa Sanpaolo alla Fondazione Bruschi, andando a definire una quadreria in perfetta armonia con l’eclettica collezione del noto antiquario aretino. "La presenza al museo di uno dei più accreditati studiosi del Manierismo toscano, non solo contribuisce a chiarire l’ipotesi attributiva del ritratto di Giulio de’Medici, ma costituisce anche una preziosa occasione per ripercorrere le vicende di un’epoca che segnò una decisiva rivoluzione nell’arte italiana ed europea, grazie anche alle audaci sperimentazioni di Pontormo e di Rosso Fiorentino" segnala Carlo Sisi. La lectio magistralis del professor Carlo Falciani permetterà di conoscere la storia del dipinto, aneddoti sul suo pittore e segreti sul soggetto ritratto - "la riscoperta del Ritratto di Giulio de’ Medici del Pontormo fra il 1535 e il 1536, ricordato da Giorgio Vasari e dipinto per il Rossino muratore ma fino ad oggi non identificato, permette una riflessione sull’attività matura del pittore, che durante il governo di Alessandro de’ Medici abbandona la maniera tedesca per abbracciare un nuovo stile ispirato a Michelangelo" - dichiara Carlo Falciani. La conferenza di oggi inaugura la rassegna “Ottobrì”, aperta al pubblico gratuitamente, dedicata alla cultura, all’editoria e agli amanti della lettura. Per informazioni e prenotazioni: 0575354126 o scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].