Pneumologia, nuova strumentazione. La donazione della Fondazione Graziella

Un monitor TCM5 che fornisce i dati sui gas ematici del paziente senza dover ricorrere ad un prelievo arterioso. Il dispositivo, del valore di 12 mila euro, è stato donato dalla Fondazione Graziella - Angelo Gori Onlus al Reparto di Pneumologia del San Donato di Arezzo. Una strumentazione importante, simile a quella già in uso nella Terapia intensiva neonatale (TIN) dell’ospedale aretino, e che adesso grazie alla generosità della Fondazione Graziella arriva anche nell’Unità Operativa Complessa diretta dal dottor Raffaele Scala. La strumentazione permette il monitoraggio per via transcutanea e, quindi, non invasivo, della quantità di Co2 presente nel sangue di un paziente, oltre che del grado di ossigenazione. La donazione, nella Biblioteca dell’ospedale San Donato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani , della Direttrice Generale, Antonella Valeri, la direttrice sanitaria Assunta De Luca, la direttrice dell’ospedale Barbara Innocenti e di Gianni Gori e Graziella Buoncompagni Gori della Fondazione Graziella. Presenti inoltre la vicesindaco Lucia Tanti e il vescovo Andrea Migliavacca. Presente anche Cristina Manetti (nella foto con il governatore Giani e la signora Graziella), capo di Gabinetto alla Presidenza della Regione Toscana che ha consegnato a Graziella Buoncompagni Gori il "Pegaso della Toscana delle Donne". "La strumentazione donata dalla Fondazione Graziella è di facile utilizzo e non l’avevamo ancora in reparto - spiega Raffaele Scala, direttore UOC Pneumologia e Utip del San Donato. Permette di rilevare in modo non invasivo, cioè senza prelievi, la quantità di anidride carbonica nel sangue: un gas il cui livello nel sangue è una spia importante".