Pier Ferruccio Rossi e il passaggio in Valdichiana

Il libro "Florian del Matto. Passaggio in Val di Chiana" di Pier Ferruccio Rossi sarà presentato oggi 25 gennaio alle 17,15 alla libreria Feltrinelli di Arezzo alla presenza dell’autore.

“Nel libro l’ordine del racconto è dato da ricordi emotivi evocati da eventi e personaggi man mano che si manifestano nella memoria dell’autore in quella comunità antica di paesani cui lo stesso era appartenuto. Ma soprattutto accadimenti magici, strani e fantastici si mischiano con il quotidiano ed allineano il libro al movimento conosciuto come “Realismo magico” emerso negli anni ’40 in Sud America negli scritti di A. Carpentier e M. A. Asturias, movimento reso famoso da J. L. Borges e C. Fuentes.” dice Sanda M. Miller, Critica e Storica dell’arte.

Pier Ferruccio è un personaggio straordinario che parte dal Matto (vicino ad Arezzo) e viaggia nel tempo e nello spazio tra fantasia e realtà: va dagli Etruschi alla seconda guerra mondiale, al nostro tempo, come professionista in giro per il mondo, come clochard a Buenos Aires, come penitente al Monastero di Fonte Avellana.