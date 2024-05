Piazza Saione: prove di disgelo. Alberi salvati, tutela dei pedoni. Il comitato: "Siamo soddisfatti"

Arezzo, 10 maggio 2024 – “Nessun albero tagliato, miglioramento dei marciapiedi, più verde, tutela del me rcato". La vicesindaco Lucia Tanti riassume così l’incontro avuto ieri, insieme all’assessore Alessandro Casi, con il comitato di Saione. "Il dialogo con alcuni cittadini del quartiere continua" spiega Tanti, dopo il primo incontro della scorsa settimana. Le richieste del comitato, che nel frattempo ha raccolto circa 2300 firme contro il progetto del Comune di riqualificazione della piazza erano: più verde, nessun degli undici alberi tagliati, mantenere il "verso" di via Guelfa.

"I suggerimenti che riteniamo di poter valutare positivamente sono: nessuno degli 11 alberi sarà tagliato, ma saranno tutti e 11 messi a dimora al fine di tutelarli e di rendere compatibile la presenza del mercato in una logica che sappia armonizzare il rispetto della natura e il lavoro degli ambulanti, in piazza con sei postazioni" spiega la vicesindaco. E poi per quanto riguarda il senso di marcia in via Guelfa: "Non ci saranno modifiche. Questa è una richiesta che possiamo completamente accettare".

Altra proposta che il Comune si dice pronto ad accogliere completamente: "Nessuna pista ciclabile, ma miglioramento del marciapiede". E infine: "Nuova area verde che, insieme al mantenimento della esistente, renderà Saione più popolata di piante e aiuole". Sono questi gli aggiornamenti e gli accorgimenti tecnici che vicesindaco ed assessore presenteranno all’ufficio tecnico del Comune per capirne la fattibilità. Ci vorrà un po’ di tempo, forse la risposta non arriverà prima del 16 maggio, giorno del consiglio comunale aperto. "Unico punto fermo: non possiamo rinunciare a quasi un milione e mezzo di euro per Saione; per il resto la disponibilità è totale" continua Tanti. Insomma, anche se le due posizioni non sono completamente in accordo, la distanza iniziale si è notevolmente accorciata, "E siamo ancora in contatto per proseguire" ha spiegato Tanti. Le due parti rimangono quindi in contatto, in attesa del 16 maggio, quando si terrà il consiglio comunale aperto.

Un consiglio comunale che adesso, a fronte di due incontri tra comitato e Comune, avrà un carattere diverso, ben più collaborativo. Intanto il cantiere non apre, "In attesa della valutazione tecnica del Comune" spiega Franca Senesi, del comitato di Saione. "Per il momento ci diciamo soddisfatti dall’incontro, si è aperto un colloquio e la possibilità che alcune delle nostre istanze vengano accettate. L’apertura maggiore è arrivata su un tema per noi assai caro, mantenere il senso di marcia di via Guelfa. Importante che non venga "soffocata" fra due strade".