Pianoforte a Casa Bruschi. Le armonie di Arsenii Mun

Il Festival Musicale Internazionale della Fondazione Ivan Bruschi con la direzione artistica del Maestro Roberto Pasquini dell’Associazione Musicisti Aretini. Il programma della stagione, che si apre con il primo concerto stasera alle 21 per concludersi il 10 maggio, vede le suggestive sale della Fondazione Ivan Bruschi ospitare sei concerti, che come da tradizione porteranno in città giovani musicisti di livello internazionale e vincitori di prestigiosi premi.

Stasera alle 21 si esibirà il pianista Arsenii Mun, primo premio al Concorso Internazionale Busoni 2023, si proseguirà poi il 9 marzo con un programma dedicato ai capolavori della musica di Beethoven, Poulenc e Brahms, interpretati dal violoncellista Ettore Pagano (primo premio al Concorso internazionale Khachaturian) e dal pianista Maximilian Kromer.

"Abbiamo aperto una finestra sul mondo, è come se venendo nelle sale della Casa Museo gli spettatori dei nostri concerti potessero viaggiare a Berlino, Londra, New York, Parigi e in tanti altri luoghi per vedere ed ascoltare le stelle della musica mondiale di domani – segnala il maestro Roberto Pasquini – è un viaggio vero e proprio perché i grandissimi talenti che si esibiranno in questa edizione porteranno con sé le emozioni, i sentimenti, le abilità e i colori delle loro esperienze di altissimo livello fatte nei più importanti Concorsi Internazionali e nelle più prestigiose sale del pianeta. Siamo orgogliosi di presentare ad Arezzo, ma direi all’Italia un parterre veramente unico di musicisti di eccezionale spessore".

Tra gli eventi da segnalare, il premio Venezia 2023 Giacomo Menegardi, miglior giovane pianista italiano che si esibirà venerdì 22 marzo in due orari, alle ore 18 e alle 21. Seguiranno tre concerti di prestigio per un importante finale: lo straordinario violinista Simon Zhu il 5 aprile, vincitore del Concorso Internazionale Paganini, il Trio Orelon, primo premio al Concorso Internazionale Ard 2023 di Monaco di Baviera il 28 aprile e Roberto Pasquini al flauto con l’Ensemble Sezione Aurea il 10 maggio.

Sono già disponibili alla Casa Museo Ivan Bruschi, gli abbonamenti alla Stagione 2024 e i biglietti delle singole serate, al costo di 12 euro a persona. L’ingresso consente una visita al museo entro la settimana successiva con agevolazione per le mostre temporanee in corso.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0575354126 o scrivere a info@ fondazioneivanbruschi.it