Photo Fest al debutto: anteprima per il Maggio Castiglionese

CASTIGLION FIORENTINO

Ha preso il via ieri la terza edizione del Castiglion Fiorentino Photo Fest, la mostra curata, stampata e diretta da Antonio Manta. La mostra – che di fatto è anche una delle anteprime del maggio Castiglionese – andrà avanti fino al 12 maggio. L’obiettivo degli organizzatori è alimentare la cultura fotografica promuovendo il lavoro di artisti affermati e inediti. La mostra è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, Antonio Manta e Carlo Landucci e quest’anno prevede la partecipazione di ventuno fotografi distribuiti sulle tre sedi espositive. La Chiesa di Sant’Angelo ospiterà il progetto "Facts On The Ground" di Pietro Masturzo, fotografo documentarista italiano che nella sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti incluso il prestigioso World Press Photo of the Year nel 2010 con il suo lavoro in Iran. Tutti i progetti esposti sono stampe Fine Art e per tre lavori è stata utilizzata la tecnica Van Dyke viraggio all’oro con le nuove linearizzazioni create appositamente da Manta per garantire una scala tonale paragonabile a quella di una stampa InkJet. Alla Pinacoteca troveranno invece spazio Patrizia Mori "Nonostante tutto a Chernobyl", Andrea Andreoni con "Dentro l’assenza", Francesco Gallorini con "Paesaggio in India" e Avraam, Gounaris, "Voci silenziose tra muri e sogni". Mentre alla Galleria Ceccherini Cecce ci saranno i lavori di Olga Donati, Luca Baldassari, Riccardo Cocchi, Andrea Meacci, Marco Lorini, Fabrizio Tempesti e tanti altri. L’ingresso alla mostra è libero. Il 28 aprile e il primo maggio gli orari per vedere la mostra saranno continuati dalle 10 alle 20 mentre gli altri giorni fino al 12 maggio ci sarà modo di vedere la mostra dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Oggi sarà anche possibile prendere parte al workshop "Il potere terapeutico della fotografia".

L.A.