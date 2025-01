Perito elettrotecnico per progettazione impianti

5 DOPPIATORI

Si cercano cinque tecnici del doppiaggio e speakeraggio. Posizione su partecipazione e superamento esame per bando regionale "Just in Time". Lavoro part time, a tempo determinato.

Sede Arezzo. Codice: AR-244092. Scadenza: 14 gennaio.

5 TECNICI RIPRESA

Si cercano cinque tecnici della ripresa e del montaggio. Posizione su partecipazione e superamento esame relativa qualifica professionale gratuita per bando regionale "Just in Time".

Contratto a tempo determinato. Sede Arezzo. Codice: AR-244093. Scadenza: 14 gennaio.

1 PERITO ELETTROTECNICO

Si cerca un perito elettrotecnico con esperienza per azienda di progettazione di impianti elettrici ed elettronici di Poppi, con ottima autonomia di AutoCAD e conoscenza di impianti elettrici/elettronici.

Contratto full-time a tempo indeterminato. Codice: AR-242406. Scadenza: 17 gennaio.