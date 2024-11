Pd su lavori pubblici: "Dov’è l’assessore?"

"Che fine ha fatto l’assessore ai lavori pubblici, ambiente e decoro?. Lo ha chiesto il Partito Democratico di Montevarchi, ricordando che sono ormai passati più di due mesi dalla revoca delle deleghe Lorenzo Posfortunato ("con la famosa giustificazione di azioni più concrete per il verde ed il decoro"). I consiglieri Bertini, Cuzzoni, Rossetti e Baldetti e la segretaria Sara Brogi hanno sottolineato che, ad oggi, manca una figura di riferimento per la città che si possa occupare di tematiche fondamentali per la città. "Lo stato indecoroso di Montevarchi è sotto gli occhi di tutti e chi detiene le deleghe, ovvero la sindaca Chiassai, è latitante, sempre più fuori da Montevarchi e sempre meno in mezzo ai cittadini", ha aggiunto il Pd. "Capiamo la volontà della sindaca di pubblicizzarsi per future mire, ma la città necessita di qualcuno che si occupi di verde, decoro e infrastrutture quotidianamente - ha proseguito il Partito Democratico - ancora sono presenti tubi innocenti ai lati, senza contare la semplice manutenzione dei cimiteri, che alcuni cittadini ci hanno segnalato in uno stato indecoroso. Non abbiamo niente in contrario a questo girovagare della prima cittadina, ma almeno si decida quanto prima a delegare qualcuna o qualcuno che possa davvero lavorare per il bene di Montevarchi su temi e deleghe così importanti". Il Partito Democratico ha poi organizzato per sabato prossimo, alle 16,30, alla Casa del Popolo, un incontro sul tema "Vivere i centri storici. Tutela e valorizzazione a 50 anni dalla Commissione Franceschini". Saranno presenti la professoressa Mariella Zoppi e l’architetto Massimo Gregorini, che faranno una riflessione profonda sul valore dei centri storici e sulle azioni necessarie per preservarli e renderli attrattivi e funzionali per le generazioni presenti e future. "Purtroppo a Montevarchi sembra essersi perso il gusto di prendersi cura del nostro cuore cittadino", ha detto il Pd.