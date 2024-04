Patrimonio da valorizzare. Enti e istituzioni uniti per le future nozze d’oro

Alla riuscita della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana concorre da sempre una struttura solida, costituita dall’Ente Mostra (del quale attualmente il sindaco Alessandro Polcri è il presidente) con assieme le due organizzazioni di categoria, Confartigianato e Cna di Arezzo; la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, la Proloco del paese e la Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo. La parola quindi ai rappresentanti "istituzionali". Alessandro Polcri (sindaco di Anghiari, presidente dell’Ente Mostra e della Provincia di Arezzo). "È un’edizione importante perché è l’anno di collegamento con il 2025 quando la Mostra festeggerà 50 anni. Vogliamo dare alla manifestazione un’immagine nuova, più contemporanea, mantenendo salde quelle che sono le radici e la tradizione. Non a caso è arrivato l’inserimento del direttore artistico nella figura di Paola De Blasi che, grazie alla sua esperienza a livello nazionale, può darci una visione diversa della mostra stessa, che cercheremo già ora di trasformare in "contenitore" di eventi. Massimo Guasconi (presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena). "La Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti, a livello nazionale, per il settore dell’artigianato artistico e tradizionale. Artigianato che rappresenta una delle componenti più importanti dell’imprenditoria provinciale con 9.572 imprese e oltre 27.400 addetti operanti nei principali settori produttivi della nostra provincia". Maurizio Baldi (presidente Confartigianato Arezzo). "Per noi è sicuramente un grande onore essere tra i partner storici di questa manifestazione che è ormai consolidata negli anni. Ogni anno la mostra cresce, si diversifica e si rinnova all’insegna della tradizione e anche quest’anno abbiamo ricevuto tantissime richieste di partecipazione. D’altro canto, Anghiari è da sempre una location ideale per esporre le perle del nostro artigianato, non solo artistico". Fabio Mascagni (presidente Cna Arezzo). "Le botteghe artigiane tornano ad animare con le loro eccellenze uno dei borghi più belli d’Italia.

Oggi ancora di più è importante valorizzare il nostro patrimonio di competenze e conoscenze, con un appello forte a comprare prodotti italiani per sostenere l’economia, il lavoro e le imprese legate alla manifattura di qualità". Fabio Pecorari (direttore generale Banca di Anghiari e Stia). "La nostra banca non può certo mancare al tradizionale appuntamento, che sostiene con convinzione fin dalla sua origine. Siamo certi che anche questa edizione riscuoterà grande successo perché riesce a coniugare perfettamente tradizione e innovazione, un binomio nel quale crede fortemente anche la Banca di Credito Cooperativo".