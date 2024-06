Patricia Bacarelli tra colore e prospettiva

Nell’ambito del progetto, che Danielle Villicana ha dedicato alla figura di Giorgio Vasari, organizzando presso la propria galleria aretina una serie di mostre che dal giugno 2024 a febbraio 2025 vedranno un susseguirsi di artisti contemporanei impegnati nell’omaggiare il grande maestro, ha avuto luogo la prima esposizione. Si tratta della personale di Patricia Bacarelli, artista fiorentina, esordita come pittrice di ceramica e oggi interprete di uno stile figurativo caratterizzato da una notevole abilità tecnica, disegnativa e prospettica, oltre che dal trionfo del colore capace di raccontare e di catturare emozioni. Non a caso il titolo della mostra, visitabile fino al 15 giugno presso la Villicana Gallery in via Cavour 85, è Il colore, anima e seduzione. Attraverso la sua pittura, Bacarelli, temperamento vivace, ma molto attenta all’interiorità delle persone, riesce a cogliere la bellezza della natura usando, come scrive Eleonora d’Aquino, curatrice e critica d’arte, "un’estesa varietà di espressioni cromatiche, calde, trepidanti, semplici, complesse", che in ogni caso conducono l’osservatore in profondità, facendo sì che l’occhio si fermi sui dettagli. Liletta Fornasari