"Passione Mundi" poesia e musica con Gianluca Brundo

Domenica 26 gennaio nel Salone delle Feste del Circolo Artistico alle 17, andrà in scena "Passione Mundi", uno spettacolo originale di poesia e musica a cura di Gianluca Brundo, attore di teatro e cinema, per la Fondazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale, Direttore Artistico del Festival ARS Contemporanea, il quale ha interpretato, nella sua carriera, personaggi del teatro classico, drammatico e comico, e di quello contemporaneo: da Agamennone a Riccardo III, da Mr. Jourdain a Shylock, da Sganarello a Cyrano, da Iago a Tartufo, da Arlecchino a Dante.

Lo spettacolo spazia da Cecco Angiolieri a Dante, da Leopardi a Belli, a Pasolini ed ai giorni nostri. E nel percorso la poesia è affiancata, per assonanza e per contrasto, ma sempre e comunque per passione, dalla musica a cura del pianista Francesco Attesti reduce da una trionfale torunée negli Stati Uniti.

È un viaggio nell’anima, fatto di racconto, di poesia, di musica, di inaspettate incursioni di puro teatro, che coinvolgeranno il pubblico, chiamato ad essere partecipe all’interpretazione. L’ingresso è libero per tutti gli interessati nei limiti della capienza della sala.