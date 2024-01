Parte la corsa al voto. Pierazzi pensa al bis

A San Giovanni, in vista delle elezioni amministrative di giugno, l’unico candidato ad ora certo è Valentina Vadi per lo schieramento di centro sinistra, l’alleanza civica, democratica e progressista. Dall’altra parte la situazione è ancora fluida e in queste settimane proseguono gli abboccamenti tra il centrodestra e le liste civiche sangiovannesi. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si sono detti disposti ad appoggiare il candidato sindaco espresso dei civici, ma non a rinunciare ai simboli all’interno delle urne elettorali. Quindi sì ad un eventuale accordo con il movimento guidato da Claudio Lalli, ma con liste che prevedano i simboli di dei tre partiti che compongono il centrodestra. Su questo aspetto, in base alle ultime indiscrezioni, non ci sarebbe identità di vedute e le liste civiche preferirebbero schieramenti senza simboli partitici. Una risposta, in tal senso, è attesa a breve, con Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier e Forza Italia che attendono una fumata, preferibilmente entro questo mese di gennaio. Se sarà nera, si presenteranno comunque alle prossime elezioni amministrative con un proprio candidato, che potrebbe arrivare anche da fuori San Giovanni, per dare un segnale di rottura. Per il resto difficile ipotizzare, ad oggi, un accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle, anche se, come la politica insegna, quello che appare impossibile oggi può diventare probabile e poi certo domani. Se i pentastellati andranno per conto proprio, il candidato sindaco potrebbe essere lo stesso Tommaso Pierazzi che nel 2019 si presentò alle amministrative. Insomma, la grande macchina elettorale si sta per accendere. E San Giovanni è una delle piazze più interessanti, oltre che uno dei comuni più importanti della provincia di Arezzo chiamato ad eleggere sindaco e consiglio comunale.

M.C.