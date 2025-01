Palestra “a cielo aperto” nel parco di San Giuliano

Arezzo, gennaio 2025 – Verde pubblico e sport: ancora una volta un binomio vincente. Su iniziativa del capogruppo consiliare e segretario comunale della Lega, Federico Rossi, è stata allestita una palestra a cielo aperto nell’area verde della Valle del Vingone, a San Giuliano.

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Rossi – per la realizzazione di quest’opera che rappresenta una risposta concreta alle necessità dei cittadini. La nuova area outdoor fitness, infatti, è già fruibile gratuitamente da chi vorrà beneficiarne per praticare sport all’aria aperta con attrezzature polivalenti e circuiti a corpo libero, per una città sempre più attenta allo sport e al benessere”.

L’assessore allo sport Federico Scapecchi: “si tratta della quarta struttura sportiva per corpo libero e calisthenics che installiamo, dopo quelle molto apprezzate al Pionta, a Tortaia e a Quarata. La scelta di San Giuliano conferma anche l’attenzione prestata alle periferie, dove sorgeranno altri due percorsi simili durante quest’anno.

Tante le tipologie di attrezzi, adatte a tutti, compresi anziani e disabili, con il supporto delle moderne tecnologie: un QR code, infatti, permetterà di valutare i risultati degli esercizi svolti, all’insegna di un sano di stile di vita per prevenire le patologie connesse alla sedentarietà”.

“Dopo l'installazione di nuovi giochi per bambini nel 2024 – conclude Rossi – con quest’opera abbiamo completato la riqualificazione del parco rendendolo più funzionale all’attività ludico-sportiva.

Ringrazio per l’impegno gli assessori Federico Scapecchi, che si è attivato fin da subito e con il quale ho seguito l’iter della pratica passo dopo passo, e l’assessore Alberto Merelli per l’aspetto economico e l’investimento affrontato che ammonta a 20 mila euro. Lo sport per noi è un diritto di tutti”.