Ottobre con Zenzero Fest. I gialli e gli eroi dimenticati

Sarà un ottobre "giallo", ma anche di grandi saghe familiari, di sport che si intreccia con la storia e di "eroi" dimenticati. E’ quello che propone la terza edizione di Zenzero Fest, il festival letterario che, dopo le prime due fortunate programmazioni e i successi degli "off" che hanno accompagnato il pubblico fino ad oggi, torna ad ottobre scegliendo le domeniche pomeriggio per incontrare il pubblico dei lettori nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale.

Cristina Stillitano, Valentina Cebeni, Giovanni Tosco, Alessandro Maurizi è il "poker d’assi" che animerà gli incontri con gli autori. Apre la rassegna domenica 6 ottobre Cristina Stillitano, che presenterà il suo ultimo libro "A luglio non succede mai niente" (edizioni Piemme), un giallo avvincente, ricco di tensione narrativa ambientato nella Roma affascinante degli anni Cinquanta e con l’ostinato e burbero commissario Agostino Clodoveo per protagonista.

Domenica 13 ottobre ecco una storia di famiglia, quella dei confettieri Conforti, un viaggio che parte dal dopoguerra per arrivare agli anni Duemila magistralmente raccontato da Valentina Cebeni in "Mandorle amare" (edito da Sperling&Kupfer), un romanzo capace di sondare l’animo umano e che pone l’attenzione sul ruolo della donna.

Anche per questa edizione, ci sarà spazio per lo sport. Domenica 20 ottobre sarà infatti la volta di Giovanni Tosco e del suo libro "Sparwasser. L’eroe che tradì" (Minerva Edizioni), un libro che ricostruisce la vicenda sportiva e umana di Jurgen Sparwasser, negli anni ’70 calciatore della Germania Est, prima eroe per aver segnato un gol decisivo alla Germania occidentale poi "traditore".

Zenzero Fest chiuderà poi domenica 27 ottobre con un’altra incredibile storia. Ne "Gli invisibili di San Zeno" (edito da Mondadori) Alessandro Maurizi fa rivivere il procuratore legale Federico Giorio e l’Italia di fine Ottocento: a Verona il giovane procuratore indaga su una serie di omicidi che lo porteranno ad una rete di connivenze altolocate ancora più criminosa.

Tutti gli incontri di Zenzero Fest 2024 si terranno a partire dalle ore 18:00 con ingresso per il pubblico libero e gratuito nella Sala Conferenze della Biblioteca Città di Arezzo in via dei Pileati. E al termine dell’incontro si svolgerà il consueto firma copia in compagnia dell’autore di turno.