Orientarsi nella città etrusca: la gara parte da piazza Sergardi

Oggi è in programma la nuova edizione della manifestazione "Orienteering nella città etrusca". L’appuntamento è nel centro urbano di Camucia. Parteciperanno tutti gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado della provincia. Quest’anno non è stato possibile fare la manifestazione direttamente nel centro storico di Cortona perché l’area della città è soggetta a "embargo totale" fino al 25 ottobre 2025, data in cui Cortona sarà sede della finale sprint di Coppa Italia di Orienteering, manifestazione a livello nazionale con la presenza di molti atleti anche professionisti della specialità.

Intanto oggi il ritrovo è previsto in piazza Sergardi alle 9. Il percorso è a scelta libera: l’ordine dei punti da trovare verrà deciso dagli studenti stessi in base alla loro strategia di gara, vince chi riesce a punzonarli tutti senza commettere errori, nel minor tempo possibile. La partenza è "di massa" per categoria, ogni equipaggio prima di partire avrà a disposizione due minuti per aprire la carta, orientarla e decidere la sequenza dei punti.