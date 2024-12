Opere d’arte nei negozi chiusi. In un anno spente trenta vetrine

Una galleria a cielo aperto in Corso Italia a San Giovanni, con opere d’arte collocate, nel periodo natalizio, sulle vetrine di attività commerciali chiuse. L’idea è di Stefano Chiassai, artista e fashion designer, con la regia di Paola Maddaluno, il coordinamento di Annalisa Di Filippo e la collaborazione della Proloco. A portare avanti l’iniziativa è stato il Comune, che ha voluto inserire all’interno del cartellone natalizio questo progetto culturale, che rappresenta la grande novità del programma di quest’anno. "Arte in Corso Italia", questo il titolo, prevede la collocazione di gigantografie di opere di dieci artisti selezionati: Stefano Chiassai, Edoardo Casini, Sergio Traquandi, Vincenzo Nasuto, Cinzia Alpini, Benito Macerata, Rita Nocentini, Massimo Barlettani, Pier Angelo Orecchioni e Martin Lucchini. L’obiettivo è quello di rendere preziose le facciate dei palazzi, per trasformare il salotto buono della città in un suggestivo boulevard dall’identità fortemente pittorica.

L’inaugurazione è prevista domani alle 18,30, dopo l’accensione dell’albero di Natale, l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, della mostra dei presepi alla cappella dei pellegrini e la presentazione del video mapping 2024. Una trentina i negozi attualmente "vuoti", con circa quaranta vetrine su cui saranno posizionate le opere. Negli ultimi anni, a San Giovanni, hanno chiuso circa 35 attività commerciali. Alcune per difficoltà, altre per cessazione attività dovute al pensionamento dei titolari, altre ancora per trasferimento. Più di una vetrina, ad esempio, ospitava un tempo la ex Banca Etruria, che ha chiuso per le note vicende ed è passata sotto Ubi Banca. L’iniziativa si pone l’obiettivo di ridare nuova vitalità e nuova energia a locali in attesa di essere ri-abitati.

Le grandi finestre, ormai vuote da tempo, si riempiono di vita grazie all’esposizione di riproduzioni di artisti contemporanei, creando una passeggiata visiva suggestiva. "Il nostro comune da sempre pone grande attenzione al centro storico, considerandolo il cuore pulsante della nostra comunità", le parole del sindaco Valentina Vadi, dell’assessore al commercio e alle attività produttive Massimo Pellegrini e dell’assessore alla cultura Fabio Franchi. "Negli ultimi anni, come è successo in molte altre parti d’Italia, una percentuale importante di negozi ha purtroppo chiuso, lasciando vuote le vetrine che un tempo animavano le nostre strade.. Questa iniziativa non si limita a essere un’operazione di riqualificazione urbana, ma vuole soprattutto avere un forte valore artistico e culturale. Portare l’arte nelle strade avvicina la cultura ai cittadini, rendendo l’arte accessibile a tutti".