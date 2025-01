Operai orafi con esperienza a tempo indeterminato

1 BAGNISTA

Per azienda orafa in zona Arezzo si ricerca un bagnista galvanico per la gestione del processo di galvanizzazione di vari prodotti per il settore moda e seguire le direttive del responsabile di reparto. Si richiede diploma di perito chimico e capacità di lavorare in team. Il lavoro si svolgerà per il 60% del tempo in pedana. E’ richiesta esperienza pregressa in mansioni simili di almeno 5 anni.

Lavoro full time, a tempo indeterminato.

Codice: AR-245253. Scadenza: 30 gennaio

1 ORAFO

Per azienda orafa in zona Arezzo si ricerca un orafo per la legatura/slegatura pezzi a telaio dei vari prodotti per il settore moda all’interno del reparto galvanica e seguire le direttive del responsabile di reparto.

E’ richiesta capacità di lavorare in team.

Lavoro full time, a tempo indeterminato.

Codice: AR-245255.

Scadenza: 30 gennaio