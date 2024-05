SAN GIOVANNI

Un servizio molto importante per una fascia di età, tra ragazze e ragazzi, compresa tra i 13 e i 26 anni. E’ tutto pronto per l’open day del Consultorio Giovani che si terrà domani all’interno del distretto socio sanitario di San Giovanni in via 3 novembre. Dalle 14,30 alle 18, infatti, prenderà vita una giornata durante la quale saranno presentati i servizi offerti da vari professionisti che risponderanno anche a tutte le domande che verranno poste dagli adolescenti. Presenti a questo importante evento vari medici che andranno a comporre, settimana dopo settimana, l’equipe di questo consultorio: andrologo/urologo, assistente sociale, ginecologa, ostetrica, psicologa pronti a rispondere a tutti coloro che, anche per pura curiosità, desiderano porre dei quesiti per trovare, successivamente, delle risposte a qualche dubbio o problema che, magari, si portano dietro da tempo. Nel corso di questo open day, inoltre, saranno illustrati tutti i servizi nonché l’offerta che verrà messa a conoscenza della popolazione, tra gli argomenti più avvertiti come bisogno tra i giovani c’è quello della contraccezione gratuita. Il Consultorio Familiare del Valdarno nel 2024, ha implementato l’offerta grazie all’incremento del numero delle ore dei professionisti a disposizione. Ogni settimana vengono presi in carico decine di ragazzi e ragazze che si confrontano con i professionisti presenti nel Consultorio stesso.

La giornata di domani sarà un importante momento per far conoscere, alla fascia d’età indicata, gli spazi a loro dedicati in cui si potranno trovare tutte le informazioni di cui hanno bisogno ma anche accogliere e dare voce ai loro bisogni fisici, emotivi e relazionali. Un servizio di utilità estrema, che va ad arricchire l’offerta già in atto riguardo tutte le problematiche che affligge la popolazione più giovane.

Massimo Bagiardi