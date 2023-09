Oma in concerto. Musica multietnica all’Arena Eden

Ultimo giorno delle iniziative organizzate dai musei aretini per ricordare a cinque anni dalla scomparsa Filippo Bagni e Piero Bruni, le vittime del tragico incidente che ha colpito l’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018. La Direzione regionale musei della Toscana e l’Archivio di Stato hanno dedicato simbolicamente cinque giornate alla loro memoria. Gli eventi in programma, con il patrocinio della Regione Toscana, dei Comuni di Arezzo e Anghiari, sono realizzati in collaborazione con Musei d’Arezzo, la Misericordia, la Fondazione Guido d’Arezzo e Officine della Cultura.

Oggi l’appuntamento sarà al Cinema Eden di Arezzo.

L’Orchestra Multietnica di Arezzo torna in concerto nella sua città per un evento speciale con una dedica ancora più speciale. L’appuntamento, fissato per stasera alle 21 all’Arena, chiuderà, con l’energia musicale caratteristica della formazione aretina, la rassegna "5 anni, 5 giorni", dedicata appunto al ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni. L’Oma, sotto la direzione di Enrico Fink, con i suoi musicisti e le tante provenienze che li contraddistinguono, tornerà dunque a raccontare ad Arezzo il contemporaneo musicale che anima le nostre città con gli intrecci, le voci e la narrazione di una società multietnica in movimento.

Una società solidale capace di condividere principi, valori e relazioni e di sviluppare un’etica dell’oggi in grado di guardare al di là dei confini geografici e delle barriere linguistiche. Senza tralasciare il lavoro, in sicurezza, da considerare come uno strumento privilegiato per l’inclusione, l’abbattimento dei pregiudizi e l’autodeterminazione. Ragioni necessarie per cantare la fine dell’estate, in musica, all’interno del ricordo di Filippo e Piero e di una tragedia che ha lasciato un segno profondo nella città.

Ingresso 5 euro, l’incasso sarà devoluto in beneficenza alla Misericordia di Arezzo. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno del Cinema Eden. Informazioni presso Officine della Cultura: 338.8431111 - biglie[email protected]. Prevendita online su Ticketone.

Angela Baldi