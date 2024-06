Oltre il visibile. Gli scatti alla Galleria Imago

Una collettiva di fotografia interessante è Oltre il visibile, organizzata dall’Associazione Fotografica Imago presso la Galleria Imago di Arezzo, via Vittorio Veneto 33/20, fino al 9 giugno (visitabile nei giorni 8 e 9 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20). Curata da Frank Dituri, celebre fotografo americano, che è conosciuto in tutto il mondo per essere capace di trasformare il quotidiano, la mostra è incentrata sul tema del mistero. Essa crea un dialogo tra quattro artisti, Michael Morris, Luca Cini, Laura Lusini e Rosaria Chimenti. Quest’ultima presenta BiPolar –oid, una serie di autoritratti che evocano l’inganno nascosto dietro ogni immagine e quindi un’altra versione di se stessa. Mistero della bellezza e mistero dello spirito e del silenzio interiore sono i due poli intorno ai quali si compone il dialogo. Un mondo di emozioni, tra linee e colori, sono suggerite dalle opere astratte di Mike Morris presente con il suo progetto Time itself. Immagini eteree di un regno onirico sono le immagini di Soft focus di Luca Cini. Frammentarie sono invece quelle di Fram(m)enti di Laura Lusini. Frammenti che evocano qualcosa di grande.

Liletta Fornasari