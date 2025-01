"Oltre i tuoi occhi": la mostra in ricordo di Anna Maria Zurli

Oltre i tuoi occhi, mostra annuale organizzata in memoria di Anna Maria Zurli, è arrivata alla nona edizione, cambiando però sede rispetto alle precedenti edizioni. Quella attuale, inaugurata sabato 4 gennaio, è visitabile fino ad oggi al pianterreno del Circolo Artistico. Organizzata in collaborazione con AIL Arezzo Federico Luzzi, la mostra presenta una prima sezione dedicata alla pittura e al disegno e una seconda invece alla fotografia e all’intelligenza artificiale con le opere di Mario Capurro. Fotografi sono Luca Cacioli, Giacomo Lazzeri ed Enrico Borgogni. Pittori sono Elvira Ghigi Tavanti, Cesare Dragoni, Silvia Peruzzi e Tiziana Mudu. Entrambe le sezioni sono interessanti. Le fotografie di Lazzeri che evidenziano una connessione dal mondo esterno e l’intimità dell’animo dialogano con quelle di Cacioli evanescenti e impalpabili, oltre che le immagini generate dall’intelligenza artificiale di Capurro e le tecniche innovative di Enrico Borgogni. Per la pittura il "dialogo" ha poli opposti, dal disegno eccellente di Tiziana Mudu alle combustioni di Cesare Dragoni, passando attraverso gli acquarelli "luminosi" di Elvira Ghigi Tavanti e Silvia Peruzzi.

Liletta Fornasari