Oggi è la "Giornata europea delle lingue", eventi al Campus del Pionta

Torna ad Arezzo la "Giornata europea delle lingue". La Giornata, che si terrà oggi è stata istituita dal Consiglio d’Europa nel 2001 e vuole stimolare l’apprendimento di lingue ulteriori durante il corso della vita, per lo sviluppo delle abilità plurilingue, per arricchire le competenze interculturali e richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale dell’Europa. La giornata si aprirà alle 9.15 nell’Aula 1 Palazzina donne del campus universitario del Pionta in viale Cittadini. L’iniziativa di quest’anno è dedicato alla lotta al razzismo e alle discriminazioni. La prima ospite della mattinata sarà l’illustratrice e fumettista Takoua Ben Mohamed, autrice della graphic novel "Il mio migliore amico è fascista" (Rizzoli), con un intervento dal titolo "Disegnare il razzismo". Seguirà l’intervento di Antonio Magistrale, sinologo e co-fondatore del blog ABCina, che presenterà il volume "Cinese da strada": il lato ‘oscuro’ della lingua cinese" (Orientalia Editrice). A seguire verrà illustrato il progetto Circe (Counteracting accent dIscrimination pRactiCes in Education), finanziato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ e dedicato allo studio dell’accento e al fenomeno del razzismo sonoro.

La presentazione sarà a cura del gruppo di ricerca dell’Università di Siena, Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne sede di Arezzo e del Consiglio Nazionale delle Ricerche – Cnr di Pisa. Nel corso della mattinata verrà presentata la seconda edizione del concorso di traduzione "TradUni", rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi IV e V delle scuole superiori. Il concorso prevede la traduzione di un testo dall’italiano a una a scelta delle sei lingue studiate nel corso di laurea, ossia cinese, francese, inglese, russo, spagnolo e tedesco. I vincitori saranno premiati in occasione della Giornata della Traduzione che si terrà il prossimo anno e saranno ospitati in città. Spazio poi al nuovo corso di laurea in Lingue per la Comunicazione interculturale e d’impresa.