Nuovo sito per la conferenza dei sindaci: "Punto di riferimento utile"

Nuovo sito internet per conferenza dei sindaci del Valdarno. Un utile servizio per i cittadini, dal momento che, all’interno, ci saranno collegamenti diretti ai canali ufficiali degli enti e alla conferenza zonale educazione e istruzione, la categoria news ed eventi e le delibere approvate dall’organismo sovracomunale. Presente anche un archivio di notizie. Fornirà inoltre i contatti della segreteria, rendendo la piattaforma un punto di riferimento completo per chi cerca informazioni istituzionali o operative. Ieri la presentazione del nuovo portale, con Valentina Vadi, presidente della conferenza dei sindaci, il primo cittadino di Bucine Paolo Nannini, il vice sindaco di Castelfranco Piandiscò Claudio Calcinai, l’assessore di Terranuova Bracciolini Giulia Bigiarini, il responsabile dei servizi sociali del comune di San Giovanni e della conferenza dei sindaci Gabriele Rossi e Stefano Beccastrini della società Alias2k, che ha sviluppato il sito. "E’ uno strumento molto utile per gli amministratori, per gli enti pubblici e, soprattutto, per i cittadini, che avranno modo di conoscere e approfondire il lavoro portato avanti dalla conferenza dei sindaci, che si occupa di tematiche di natura sociale e sanitaria, ma anche di tante altre questioni importanti relative al nostro territorio", ha detto Vadi. Il portale si distingue per la sua interfaccia rinnovata e per una struttura pensata per garantire un’esperienza di navigazione intuitiva.

L’obiettivo principale è fornire uno strumento funzionale che faciliti l’accesso a informazioni riguardanti l’organismo. "Il sito – ha aggiunto Gabriele Rossi – è uno strumento utile anche per noi tecnici perché ci consente di comunicare in maniera agevole ed efficace fra i diversi comuni della vallata. Abbiamo a disposizione anche un’area riservata per contenere e condividere internamente verbali e altri documenti".