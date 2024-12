Nuovo polo scolastico a Levanella: 20 posti in più per l'infanzia grazie al Pnrr

Venti posti in più nel nuovo polo scolastico per l’infanzia che accoglierà i bambini nella fascia di età da 0 a 6 anni a Levanella. L’incremento è stato deciso dalla Giunta comunale di Montevarchi con un atto di indirizzo al Dirigente del 3° Settore Lavori Pubblici – Ambiente così da attivare tutte le procedure necessarie alla variante del progetto.

Finanziato con risorse del Pnrr per un importo di 3 milioni e 292 mila euro, il plesso si svilupperà su una superficie di 985 metri quadri e in origine avrebbe dovuto ospitare tre sezioni per un totale di 60 piccoli, 20 dei quali di età compresa tra 0 e 2 anni e il resto da 3 a 6 anni, oltre a spazi comuni.

Strada facendo però il municipio ha provveduto ad un’ulteriore analisi in due direzioni: da un lato una verifica di natura tecnica sulle dimensioni dell’edificio e dall’altro una valutazione più approfondita del fabbisogno educativo del territorio. E i risultati del monitoraggio alla fine hanno convinto gli amministratori a implementare il numero degli alunni accolti, passando dalla previsione originaria a quota 80 suddivisi non in 3 ma in 4 sezioni.

Per centrare l’obiettivo saranno ottimizzati gli ambienti, con la trasformazione dell’aula multifunzionale in un locale a disposizione della didattica grazie a lievi modifiche, come lo spostamento di tramezzi e porte. Interventi che dovranno ottenere il via libera del Ministero dell’Istruzione e del Merito, mentre per l’aggiornamento delle condizioni di sicurezza antincendio e dei requisiti igienico-sanitari già approvati l’autorizzazione dovrà arrivare dalla Asl e dal comando dei Vigili del Fuoco.

Nel frattempo il cantiere procede per quella che il sindaco Silvia Chiassai Martini ha definito a suo tempo "l’opera più significativa in programma, segno tangibile del nostro impegno verso le nuove generazioni e le donne nel percorso spesso non facile di conciliare l’attività lavorativa con le incombenze familiari".

Un passo avanti anche per la riqualificazione del quartiere a Sud dell’abitato montevarchino, dove in futuro sorgerà pure un centro sportivo di 2 ettari con 2 campetti da calcio in sintetico a 8 e a 5, una pista per allenamento e gare regionali di ciclismo, un bike park per gli sport delle due ruote.