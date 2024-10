Nuovi Orizzonti . Dal teatro canzone alla drammaturgia

Nuova stagione targata Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. Arriva "Nuovi Orizzonti", la terza edizione della rassegna di teatro contemporaneo in programma da ottobre 2024 a febbraio 2025, con tanti appuntamenti che vanno dal teatro canzone a drammaturgie contemporanee, fino a spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Si parte stasera domenica 27 ottobre alle 21 con "Una ragazzina", produzione della compagnia Chille de la Balanza, di e con la giovanissima artista Sara Tombelli. Anna ha bisogno di raccontarsi, non lavora, non studia, non sa come occupare il suo tempo. L’età adulta sta arrivando ed è impreparata. Anna rifugge ogni tipo di catalogazione, ma tutti i suoi gesti chiedono salvezza. Chi è davvero questa ragazza? Potrebbe essere tutte quelle persone che hanno deciso di prendersi un attimo di tempo per fermarsi a capire e che si sono perse, che si sono sentite giudicate e sbagliate. Si inserisce in cartellone una nuova proposta di teatro-canzone: il 10 novembre alle 18 in scena "Istanti" voce e clarinetto Francesco Seri. Viaggio nel mondo del musicista Francesco Seri, senza barriere. Un mondo di suoni, pochi, che genera emozione. Si prosegue con un classico di Laboratori Permanenti, "La pagina più bella del mondo" il 24 novembre alle 17.30 al Museo Madonna del Parto chiunque lo desideri potrà leggere pagine dedicate al contrasto alla violenza sulle donne. Il 6 dicembre alle 21 in scena "Nessun elenco di cose storte", una produzione Atto Due, con Sandra Garuglieri, regia di Oscar De Summa, autore, attore, regista tra i più apprezzati della scena contemporanea teatrale italiana. Negli anni ha portato in scena opere che raccontano grandezza e miseria dell’essere umano, a Monterchi propone uno spettacolo che indaga sulla relazione con la morte, lo fa in modo ludico attraverso un gioco, un giallo. Il 13 dicembre alle 10.30 appuntamento dal sapore natalizio per i più piccoli "A Christmas Recipe" produzione della Compagnia Effimero Meraviglioso. Chiusura il 13 febbraio alle 10.30 con "Legomagic - Viaggio nel magico mondo di Harry Potter".

Angela Baldi