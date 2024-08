"Notti d’Ambra" con il nuovo boom di visitatori nell’antico borgo

BUCINE

Un mese e mezzo di eventi, migliaia di persone e un riscontro in fatto di consensi che ha del clamoroso positivamente parlando.

Le "Notti d’Ambra" anche per questo 2024 hanno fatto centro, una manifestazione che si ripete di estate in estate e che cresce nei numeri in maniera esponenziale con presenze non soltanto dalla vallata valdarnese aretina ma anche da fuori per il suo ricco e variegato programma che porta nel piccolo borgo valdambrino allegria, spensieratezza e voglia di vivere l’estate sotto ogni forma possibile. Il bilancio finale non può che essere all’insegna della grande soddisfazione, l’organizzazione curata dalla locale Pro Loco ha portato a compiere edizione dopo edizione passi sempre più importanti con eventi pensati per tutte le età e le preferenze possibili, da una piazza interamente dedicata ai bambini con giochi, intrattenimento e sorprese ad altre programmazioni per i più grandi che ogni martedì, dal 25 giugno al 6 agosto, anche grazie alle alte temperature che invogliano decisamente di più ad uscire, hanno fatto registrare settimanalmente ad Ambra il sold-out nel bel mezzo del centro paesano.

Serate di musica, discoteche a cielo aperto, 15 punti ristori e tanto altro ancora per la magnifica riuscita del tutto: "E’ finita anche quest’anno e noi non abbiamo più parole per ringraziarvi, grazie !" scrivono sui profili social dell’evento che avrà un piccolo prologo a fine mese, proprio sabato 31, col ritorno dopo due anni della "Valdambra Running Color" nient’altro che una festa dove i colori e l’allegria la faranno da assoluti padroni. L’appuntamento è alle 17 con partenza dalla Piazza Centrale di Ambra.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente attraverso il portale www.prolocoambra.com e per i primi 800 sarà garantito il kit ufficiale da zaino, t-shirt, sacco colore e acqua.

M.B.