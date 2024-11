Note intrecciate, giovani artisti scoprono la musica da camera

Proxima Music avvia il laboratorio di musica da camera d’insieme per i giovani musicisti della città di Arezzo. Oggi è in programma la prima data del progetto "Note Intrecciate" che, curato dalla docente Raffaella Farina, troverà il proprio fulcro nella creazione di piccoli complessi dove verranno riuniti allievi di strumenti quali flauto, violino, violoncello, tromba e clarinetto per offrire un’occasione di formazione in un contesto collettivo. Gli incontri, ospitati dalla sede di Proxima Music in via Severi, verranno proposti gratuitamente e affiancheranno la tradizionale preparazione individuale, promuovendo una nuova esperienza per suonare in gruppo tra vari generi della musica classica in un contesto stimolante e creativo. "Note Intrecciate" prenderà il via con la composizione di formazioni omogenee per età e livello di apprendimento, poi proporrà un percorso progressivo che parte dall’insegnamento del ritmo, degli accordi e della combinazione tra diversi suoni in un contesto collettivo, procedendo con lo studio dei grandi compositori e arrivando alla realizzazione di brani originali da presentare di fronte a un vero e proprio pubblico. La volontà è di stimolare l’attivazione di nuove sinergie artistiche per una preparazione utile anche per aprire futuri orizzonti professionali, facendo affidamento sulla guida di Farina che vanta una consolidata esperienza maturata tra il Conservatorio di Bolzano, l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Siena e l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. La partenza di questo innovativo laboratorio sarà affiancata da una settimana di lezioni di prova gratuite di flauto, violino, tromba, violoncello, clarinetto e altri strumenti orchestrali. I docenti di Proxima Music saranno a disposizione di aspiranti allievi di ogni età, dai bimbi agli adulti, che potranno vivere un avvicinamento al mondo delle note, conoscere le proposte formative e avviare così un nuovo percorso artistico che potrà sfociare anche in un complesso di musica da camera.