Nidi gratis per le famiglie. Le iscrizioni riaprono il 14 ottobre

Nidi gratis, dal 14 riaprono i termini per la presentazione delle domande. Sarà possibile presentarle fino al 28 ottobre, solo online mediante l’accesso all’applicativo regionale appositamente dedicato disponibile sul sito della Regione Toscana nella sezione "Guida alle famiglie". Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024. "Nidi gratis" è un contributo economico alle famiglie garantito dalla Regione per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia.