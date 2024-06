Nasce il Trio Contro Tempo. Tre artiste aretine unite

Tre artiste aretine unite nel neonato Trio Contro Tempo in un’inedita combinazione di strumenti e voce. Questa formazione tutta al femminile fa affidamento sulla voce del soprano Gaia Matteini, sul violoncello di Elisa Pieschi e sul pianoforte di Leonora Baldelli che, già impegnate singolarmente in attività concertistica di rilievo internazionale, hanno avviato un percorso sinergico per proporre in Italia e all’estero un vasto repertorio musicale che spazia dall’800 alla contemporaneità. Il primo impegno fuori dai confini nazionali è fissato per il mese di ottobre a Malaga, con un concerto nella sala "Maria Cristina" della città andalusa. L’incontro tra le tre artiste è avvenuto durante lo svolgimento di un concorso musicale dove la commissione esaminatrice era composta proprio da Matteini, Pieschi e Baldelli che, nell’occasione, hanno gettato le basi per lo sviluppo di un nuovo progetto dove i virtuosismi vocali del soprano sono accompagnati dalle armonie del violoncello e le note del pianoforte. Il lavoro condiviso ha permesso di sviluppare un repertorio di brani conosciuti e arie di rara esecuzione, con un viaggio tra musica folk, musica classica e un particolare omaggio a Puccini in occasione del centenario dalla morte, oltre a pagine di Gershwin, Montsalvatge, Weill, Arlen, Sherman, Guastavino, Piazzolla o Piovani che vengono rivestite di nuove sonorità. Una larga parte del repertorio è inoltre appositamente arrangiata o composta per il Trio Contro Tempo da musicisti del calibro di Marco Pontini, Nicola Menci, Stefano Falleri e Francesca Gambelli. Nei giorni scorsi, il noto compositore Ilio Volante ha realizzato il brano inedito "Vasa Inania" per il trio aretino.