Musica, pittura e poesia. Omaggio ai fratelli Taverna nel chiostro di San Lorenzo

Oggi nel Chiostro di San Lorenzo a Bibbiena alle 16, si terrà un evento culturale che unisce tre forme artistiche: musica, pittura e poesia. L’iniziativa, dal titolo "Tre Artisti per la Vita", celebra le opere e il lascito di due figure eminenti della cultura italiana del XX secolo, i fratelli Vito e Gianpiero Taverna, e della pittrice Midori Fukami. La giornata, che gode del patrocinio del Comune di Bibbiena e si svolge in collaborazione con il Museo Archeologico di Bibbiena “Piero Albertoni” e l’associazione culturale Gattogrigio, si aprirà con l’introduzione delle autorità locali. A seguire, la presentazione dell’ultimo libro del poeta e pubblicitario Vito Taverna, Deposito bagagli figura di rilievo per il suo impegno nella poesia e nella promozione culturale, culminata nella fondazione dell’Archivio Nazionale della Poesia Inedita e nell’iniziativa "Poesie nel Cassetto". Quindi, si potranno ascoltare letture tratte dalle sue opere, accompagnate da brani musicali del fratello Gianpiero Taverna, celebre direttore d’orchestra e promotore dell’avanguardia musicale italiana. Momento centrale dell’evento sarà la visita alla mostra personale della pittrice Midori Fukami, nota per le sue opere caratterizzate da un profondo legame tra Oriente e Occidente.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini: "Questo non è solo un evento in mezzo ad altri, ma una celebrazione altissima e dovuta a degli artisti che hanno avuto una parte importante nella storia della cultura italiana. Ringrazio tutti coloro che si ritroveranno con noi. Dalla cultura viene la forza, la speranza e la voglia di costruire un futuro di rispetto e di condivisione. Riportare la cultura nei nostri borghi e in luoghi di pregio coma San Lorenzo è ancora più significativo per il percorso che stiamo facendo sul centro storico".