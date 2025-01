Musica e spettacoli, al via l’undicesima stagione di Pieve Classica

Al via l’undicesima stagione di Pieve Classica, un cartellone di eventi musicali ormai divenuto famoso in tutta Italia, che prevede 8 date partendo proprio da stasera alle 21.15 al teatro Comunale Papini di Pieve Santo Stefano, inserito nello storico Palazzo Pretorio di Pieve Santo Stefano al terzo piano, proprio sopra il Piccolo museo del Diario e la sede della filarmonica Brazzini, a testimoniare l’importanza culturale della struttura per Pieve Santo Stefano e per la stessa Valtiberina.

Quest’anno vi sono due novità da segnalare: un percorso artistico lungo le scale che portano alla platea con una esposizione di quadri dell’artista Onelio Dalla Ragione. Ogni opera sarà "gemellata" con una serata musicale a significare il valore universale e fraterno dell’arte in qualsiasi forma. Inoltre, per alcune date, l’ufficio turistico di Pieve sta predisponendo appositi pacchetti esperienziali tra concerto e visite guidate.

La prima attesa serata, vedrà sul palco del "Papini" il "Cinecittà Trio", tre giovani ma già affermati musicisti. Al violino, lo strumento di Paganini, si esibirà Paolo Moscatelli, mentre soffierà su quello di Benny Goodman tromba Alex Russo, ed alla tastiera della chitarra di Django Reinhardt troveremo il versatile Niccolò Neri. Il programma prevede famose colonne sonore di grande effetto, legate a importanti produzioni cinematografiche italiane e straniere.

Quest’anno il ruolo di musicista di punta spetta di diritto al cantautore Nino Buonocore, che si presenterà il 21 marzo con un quartetto di musicisti eccezionali che eseguiranno i suoi migliori successi rivisitati in chiave jazz. L’8 febbraio lo "Stefano Sabatini trio" con il concerto dal titolo "Jazz for all", poi il 20 febbraio una serata avvolta dal mistero, scopriremo infatti solo la sera stessa chi suonerà il piano e chi canterà, in un evento dal titolo "Normalmente musica, una voce, un piano e... del buon vino". Si passerà alla lirica il 7 marzo con lo spettacolo "Ttre tenori e un intruso", il programma prsegue fino a maggio.