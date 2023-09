Museo della Fraternita due opere volano negli Stati Uniti

Due opere che arricchiscono il Museo della Fraternita dei Laici lasciano le stanze dello storico palazzo di Piazza Grande e volano negli Stati Uniti. Infatti l’Università dell’Oklahoma, nell’ambito della Mostra "Treasure in Tuscany. Ranissance in Arezzo and its Territory" che ha come obiettivo la conoscenza per la popolazione locale delle eccellenze della Toscana, ha richiesto in prestito al più antico Ente operante in Città due preziose opere della collezione, precisamente "La veduta di Piazza Grande" di Cristoforo di Donato Conti e "Facciata del Palazzetto di Fraternita" di Iacopo Cugliantini.

Il Primo Rettore Pier Luigi Rossi, la Rettrice con la delega alla Cultura Francesca Chieli e tutto il Magistrato hanno accolto con favore la richiesta dell’Ateneo americano, certi che la promozione dell’arte aretina non può che portare giovamento alla nostra città in chiave soprattutto culturale e turistica.

La Fraternita con questa decisione vuole anche confermare e consolidare il buon rapporto esistente tra Arezzo e la Università dello Stato Oklahoma negli Stati Uniti, che ha in città una efficiente sede.