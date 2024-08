Mozart Ecffect al piano. Recital di Ilona Timchenko

Proseguono gli eventi del Terre d’Arezzo Music Festival. Questa sera alle 21.15 ad Arezzo appuntamento nel Chiostro della Badia delle SS Flora e Lucilla con Mozart Ecffect e il recital pianistico di Ilona Timchenko. Ilona Timchenko nata in Crimea, è riconosciuta a livello internazionale come un’artista di grande poesia, profondità e potenza. La rassegna riparte domani ale 21.15 e si sposta ad Anghiari. Al santuario della Madonna del Carmine ci sarà il recital organistico di Didier Hennuyer. Nato nel 1972 a Boulogne sur mer, terra di organisti, dopo i brillanti studi musicali si è distinto al Conservatorio. Organista titolare nella Cattedrale di Notre Dame. Musicista di eccellente capacità, è anche professore accompagnatore nelle classi di canto, strumento e danza, oltre che di organo. Il festival Orientoccidente propone ancora una volte le “musiche del mondo” e lo fa a Terranuova Bracciolini stasera alle ore 21.30, in piazza Liberazione. Di scena un ensemble di eccelenti musicisti guidato da Luigi Cinque e Stefano Saletti con la straordinaria cantante Urna Chahar-Tugchi, tre artisti che hanno fatto della capacità di esplorare linguaggi e mondi differenti il tratto distintivo di una lunga carriera. Insieme a loro il talentuoso giovane polistrumentista Eugenio Saletti e Giampaolo Ascolese, storico e titolatissimo batterista jazz e contemporary. Il loro “Persephone” si presenta come un progetto musicale che attraversa i mari e le steppe, che porta a viaggiare dalla Mittle Europa al nostro Sud, all’Africa, agli echi del minimalismo e all’Oriente. Si racconta con la magnifica vocalità di Urna Chahar-Tugchi.