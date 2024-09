Mostra-omaggio per l’artista Parigi in quattro sezioni

Nella Sala Grande dell’Accademia Valdarnese del Poggio di Montevarchi inaugurata la mostra personale del pubblicitario e illustratore montevarchino Marino Parigi, vissuto tra il 1904 e il 1988. L’esposizione, allestita presso il Centro San Lodovico, è curata dallo storico Marcello Bossini (nella foto) e rappresenta un omaggio ad uno degli artisti meno conosciuti, ma di grande valore per la storia della città. L’esposizione, curata da Bossini affiancato dalla storica dell’arte Alessia Lenzi, è suddivisa in quattro sezioni che seguono un percorso cronologico e tematico dell’opera di Parigi: disegni a china, grafite e acquerello; opere grafiche in bianco e nero e le illustrazioni di testi letterari; bozzetti e studi per manifesti pubblicitari, e infine una rara collezione di sedici dipinti, probabilmente una delle parti più preziose e meno conosciute del lavoro di Parigi.