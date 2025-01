Monnalisa tra le 100 eccellenze italiane per il "Sustainability Award" di Forbes

Arezzo, 12 ottobre 2021 - Monnalisa è tra le 100 imprese eccellenti italiane per il Sustainability Award. L’importante riconoscimento, secondo Credit Suisse, Kon Group e in partnership con Forbes Italia, premia le aziende italiane che sono state in grado di integrare un approccio sostenibile, inclusivo e stabile al tradizionale DNA aziendale.

Le 100 aziende italiane sono state identificate utilizzando rigorosi criteri, tra cui il rating da parte di Altis e il controllo incrociato dei risultati attraverso il rating di Reprisk. In particolare, è stata approfondita la propensione innovativa in materia di governance e social.

Il riconoscimento sottolinea la massima attenzione di Monnalisa per le problematiche sociali e ambientali all’interno del proprio business.