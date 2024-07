Migliavacca e i progetti per l’Africa

Castiglion Fiorentino per la solidarietà, continua l’impegno dei volontari castiglionesi per l’Africa. Si è svolto mercoledì 26 giugno, presso la Diocesi di Arezzo, un incontro positivo e costruttivo tra il Vescovo della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca, Don Ignazio, il Vescovo della città di Makeni (Sierra Leone) e il Rettore dell’Università di Makeni. L’incontro è stato reso possibile grazie all’attività e al lavoro che Carlo Landucci, oggi anche consigliere comunale a Palazzo San Michele, svolge da più di vent’anni in Zambia e da circa dodici anni in Sierra Leone insieme all’associazione "Occhi della Speranza", di cui è presidente. Don Ignazio, il vescovo di Makeni e il Rettore dell’Università di Makeni sono stati ricevuti a Castiglion Fiorentino e poi accompagnati ad Arezzo da Monsignor Migliavacca, che è stato molto partecipativo e incuriosito sulle attività di "Occhi della Speranza" in Zambia e Sierra Leone. "Monsignor Migliavacca non conosceva la nostra associazione – ha detto Landucci – e quindi era curioso, ci ha fatto tante domande. L’incontro è stato proficuo per la nostra associazione e, grazie alla disponibilità di Monsignor Migliavacca, si sono gettate le basi per collaborazioni future".Proprio nella giornata di ieri, lunedì 1° luglio, Carlo Landucci era a Treviso, dove ha partecipato ad alcuni incontri organizzativi in vista di otto viaggi missionari in Zambia e Sierra Leone previsti tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025; mentre ad agosto partirà insieme ad altri quattro amici per la sua nuova missione in Zambia, dove resterà per quindici giorni per proseguire le missioni umanitarie.