Mezzo secolo di sacerdozio per don Rapaccini

Un fine settimana speciale, quello appena trascorso, per il parroco della concattedrale di Sansepolcro, don Giancarlo Rapaccini (nella foto), che ha festeggiato il 50esimo di sacerdozio. Era infatti il 16 marzo del 1974 quando nel duomo di Arezzo il religioso valdarnese venne ordinato prete, assieme ad altri suoi cinque carissimi amici, dall’allora vescovo diocesano, monsignor Giovanni Telesforo Cioli. Per l’occasione, don Giancarlo è tornato anche nella chiesa di Santa Teresa d’Avila a San Giovanni Valdarno, dove è stato parroco per venti anni e dove ha potuto riabbracciare i “ragazzi” di un tempo. Erano in più di 300 alla Santa Messa e poi alla cena. "E’ stato un regalo meraviglioso – ha scritto in un post don Giancarlo nel suo profilo Facebook – e ringrazio il Signore per avermi chiamato a essere un dispensatore della sua parola e un amministratore dei suoi sacramenti".