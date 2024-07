Max da ridere. Ma "Anche meno!". Angioni mattatore in Fortezza

Non si fermano gli appuntamenti dell’Estate in Fortezza, dove stasera sarà ancora tempo di spettacoli e risate. Questa sera alle 21,15 protagonista sarà Max Angioni che torna a teatro con il suo nuovo spettacolo comico "Anche meno", uno show in cui l’attore non risparmia la sua proverbiale autoironia per far divertire il pubblico, trasportandolo in un mondo immaginifico attraverso cui vengono filtrati i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, passando dai ricordi delle prime volte e delle grandi conquiste fino alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita. Max Angioni torna a teatro dopo il successo del suo ultimo tour, questa volta non si limita a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il suo nuovo manifesto e che lo consacra definitivamente come icona comica. Troppo? Avete ragione, verrebbe da dire: "Anche meno". È questo il titolo del nuovo spettacolo teatrale di questo giovane comico, brillante e spettinato, che torna a divertirsi e a divertire il pubblico italiano. In "Anche Meno", ritroviamo un poco più che trentenne, figlio unico, che reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita… ma anche meno! Max sa raccontarlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy, e con il talento da improvvisatore. Max Angioni usa la comicità come un rito, prende in giro la sua stessa sfiga, sovverte il punto di vista canonico delle cose con le logiche eccentriche e irresistibili della fantasia.

A.B.