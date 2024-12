Marcena Teatro: una rassegna di spettacoli tra storia e comicità

Sabato a tutto teatro. Una nuova rassegna tra teatro e comicità a Marcena dove fino al 15 febbraio, si alternano cabaret, storia, sapori e musica, in un variegato cartellone ospitato dal circolo Acli.

La prima edizione di "Marcena Teatro" è diretta da Alan Bigiarini dell’associazione culturale Noidellescarpediverse. Il teatro storico andrà in scena stasera alle 21.15 con l’anteprima assoluta del nuovo spettacolo "Pedro Martinez" scritto dallo stesso Bigiarini dove vengono ripercorse alcune epiche e sconosciute storie collegate alla Seconda Guerra Mondiale. Posti limitati, consigliata la prenotazione 3313514130.

Oggi alle 17 all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova va in scena Dalla Terra alla Luna per la regia di Simone Martini, spettacolo dagli 8 anni. Le opere di Jules Verne dedicate alla Luna hanno la forza di anticipare lo spirito di un umanità che grazie alla tecnologia riesce a porre il proprio sguardo oltre, a "sfidare l’impossibile", esaltando lo spirito di avventura, il viaggio, non tralasciando, una riflessione critica netta alla società.

Penultimo appuntamento per la nona edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune di Cavriglia e Materiali Sonori. Stasera alle 21.15 al Teatro Comunale, lo spettacolo "Oltre - Io prima me dopo" con Marco Floris e Alessandro Corsi, che firma anche la regia. Nasce dalle poesie di Mark Sirolf pittore e scrittore sardo e si snoda attraverso racconti di vita e percorso poetico, ingresso libero.

Maratona di spettacoli per sviluppare la cultura di genere tra i giovani. Le Acli e l’Istituto IV Novembre presentano "Le scuole sul palcoscenico" in programma oggi e venerdì 20 dicembre al teatro Mecenate. Oggi protagonisti gli alunni della media IV Novembre: la II B presenterà "C’era una volta 2.0" alle 16, la III A e la III D alle 17.30 in "Turandot, dall’odio all’amore", la III C porterà alle 18.30 sul palco "Le donne dell’assemblea costituente". Alle 16.30 la primaria Sante Tani con "Il giornalino di Gianburrasca".