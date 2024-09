Madre Coraggio. Brecht in scena al Terre in Fest

Giro di boa per il Terre in Festival in Valtiberina. Stasera alle 20.30 a Sansepolcro alla Chiesa Santa Maria delle Grazie, debutta in prima nazionale Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht con la traduzione di Alberto Fortuzzi; una coproduzione Laboratori Permanenti, Teatri D’Imbarco eCatalyst. In secna Caterina Casini, Amerigo Fontani, Michelangelo Fortuzzi, Matilde Zavagli e i partecipanti al laboratorio, regia di Alberto Fortuzzi, l’evento è in collaborazione con Amici della Musica. Nella giornata di oggi è previsto l’appuntamento con In giro per Terre In Festival a Sansepolcro con un percorso ad anello lungo Tevere, alla scoperta della natura dell’ambiente fluviale, percorso 0 dislivello. È previsto anche un breve guado nelle acque fresche del fiume. Madre Coraggio e i suoi figli di Bertolt Brecht sarà in scena anche domani domenica 15 settembre alle ore 21 a Monterchi al Teatro Comunale. Il 18 settembre torna poi il consueto appuntamento con l’Opera al Castello di Sorci di Anghiari con Gianni Schicchi, unica oepra buffa di Giacomo Puccini, una conferenza spettacolo di e con Michele Casini. Per l’occasione In giro per Terre In Festival porta alla scoperta del tracciato della vecchia ferrovia Arezzo/Fossato di Vico e della campagna che si affaccia sulla Valle del Sovara; una passeggiata relax per scoprire la campagna di Anghiari. Giovedì 19 settembre alle 19 al Campaccio torna invece l’appuntamento con La pagina più della del mondo in collaborazione con Libreria del Frattempo e Centro Studi Musicali Valtiberina con letture di Grazia Giulia Lettieri e Stefania Gregori, Laboratori Permanenti continua in questa occasione la sua azione di promozione della lettura collettiva dedicata questa volta alla letteratura sudamericana. Il giorno successivo, 20 settembre alle 21 sempre all’Anfiteatro Campaccio va in scena Hedy Lamarr, le donne tra genio e bellezza, una produzione Seven Cults, su testo di Barbara Alesse, con Maddalena Emanuela Rizzi, scene e costumi di Tiziano Fario per la regia di Filippo d’Alessio.

Sabato 21 settembre Terre in Festival arriva a conclusione, alle ore 21 al Teatro Papini di Pieve Santo Stefano va in scena La cameriera di Puccini una produzione Teatri d’Imbarco.