Lorenzo, Gabriele e Paolo. Messa in cattedrale per ricordare i tre giovani

Una messa in ricordo di Lorenzo Cerofolini, Gabriele Lusini e Paolo Berbeglia, i tre giovani tutti ventenni che hanno perso la vita in dei tragici incidenti. Lorenzo e Paolo, 21 e 20 anni, si erano trovati coinvolti in incidenti stradali, e Gabriele, 21 anni, fu folgorato mentre stava pescando in Casentino. Le rispettive famiglie hanno deciso di ricordarli insieme, con una celebrazione che si terrà in Cattedrale martedì 17 dicembre alle ore 18:00.

La messa verrà officiata dal Vescovo Andrea

Migliavacca.