Lo sport va in oratorio: oggi l’evento

Oltre cento bambini saranno protagonisti questa mattina di Lo sport in oratorio", in programma a partire dalle 9:00 in Piazza della Collegiata a Castiglion Fiorentino. Si tratta di una iniziativa promossa dal CSI di Arezzo in compartecipazione con l’unità pastorale di San Giuliano alla Collegiata, San Marzo alla Nave, Santa Cristina e Santa Maria in Pieve di Chio. Protagonisti assoluti dell’evento saranno i bambini che, coadiuvati dagli educatori del CSI, avranno la possibilità di conoscere e provare varie attività e discipline sportive: dal calcio al dodgeball, dal tennis all’atletica e al multisport. "Come Amministrazione comunale abbiamo accolto con molto piacere questa iniziativa che crea una sinergia forte e positiva tra lo sport e la parrocchia – dichiara l’assessore con delega alle frazioni, circoli e parrocchie Alessandro Concettoni – sarà una bella mattinata di aggregazione e di socialità all’insegna dello sport". Sarà creato inoltre, in una sala interna, un angolo di disegno e studio nel quale i bambini potranno ideare il nuovo slogan per l’oratorio e descrivere cosa rappresenta per loro lo sport e i suoi valori. Poi alle 11:30, alla Chiesa della Collegiata, Don Aimé celebrerà la Messa e alla fine tutti i bambini verranno premiati con una pergamena e vari gadget del CSI. "Ringrazio Don Aimé, Padre Pascal e tutta l’amministrazione comunale per aver dato il patrocinio ad un’iniziativa che dà la possibilità di ‘esportare’ i vari sport negli oratori", dichiara il Presidente del CSI Arezzo Lorenzo Bernardini. "Così facendo il CSI, che ha l’obiettivo di educare attraverso lo sport, fa rete con le parrocchie della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro".

La.Lu.