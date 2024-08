Life is a Circus, lo spettacolo a Bibbiena

Gran finale per la rassegna estiva itinerante Teatro del Fiume. La programmazione si chiude venerdì 30 agosto alle 21,15 in Piazza Grande a Bibbiena con lo spettacolo "Life is a Circus" della compagnia Gli Alcuni. "Life is a Circus" è uno spettacolo che unisce giocoleria ed equilibrismo trasportando il pubblico in un viaggio emozionante nel mondo del circo. Ogni numero è caratterizzato da una straordinaria abilità tecnica che lascia gli spettatori incantati davanti ai virtuosismi di giocoleria, monociclo e Rola Bola a più rulli e piani. L’artista che gioca con la sua parte eccentrica, sfiorando il mondo del clown creando uno spettacolo euforico e vivace ma allo stesso tempo delicato. "Life is a Circus" non è solo uno spettacolo per il pubblico, ma uno spettacolo del pubblico, in cui si crea, si gioca e ci si diverte ritornando per un istante bambini. L’essenza dell’arte di strada è la sua natura accessibile e spesso improvvisata, che rompe le barriere tradizionali tra l’arte e il pubblico. L’arte di strada è il mezzo più potente per trasformare il pubblico, coinvolgerlo ed ispirarlo. In "Life is a Circus" il pubblico diventa quindi parte integrante, complice in ogni istante di ciò che accade nel palcoscenico.