L’Eden torna sotto le stelle. Cinema e teatro all’aperto

Il Cinema Eden apre l’Arena estiva e ad Arezzo il grande cinema si libera del soffitto per tornare sotto le stelle. Cinema e non solo: tra i protagonisti del programma di giugno e luglio dell’Arena Eden spiccano anche incontri ed eventi teatrali e musicali grazie alla rinnovata collaborazione con l’Arezzo Smart Festival a cura di Officine della Cultura e con Mengo Cinema. Mentre resterà comunque attiva la sala all’interno per alcune programmazioni e per quelle giornate che non permetteranno di stare all’aperto con il piacere di non rinunciare ad un buon film. Tante dunque le proiezioni da non perdere, alcune imperdibili per chi già se le fosse perse, con inizio alle ore 21:30: "Inside Out 2" di Pete Docter e Kelsey Mann" (26, 28, 29 e 30 giugno – proiezioni ad orario diverso, sulla pagina del Cinema Eden); "Povere creature" di Jorgos Lanthimos (28 giugno); "Hit Man" di Richard Linklater (29 e 30 giugno); "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi (4 e 19 luglio); "The Holdlovers" di Alexander Payne (5 luglio); "Challengers" di Luca Guadagnino" (6 luglio); e moltissimi altri. Il teatro andrà in scena il 22 luglio con "Il ventennio" di e con Pietro Sparacino e venerdì 26 luglio con "Stand Up Poetry" di e con Lorenzo Marangoni, entrambi gli eventi in collaborazione con Z Generation Summer. Mentre gli appuntamenti con la musica sono fissati per lunedì 15 luglio con "In Abbey Road" con Lino Gitto alla batteria e Andrea "Fish" Pesce al pianoforte e martedì 23 luglio con "Twenty for Kenny. Tribute to Kenny Wheeler" con la Jotc Open Orchestra insieme a Fulvio Sigurtà. Questi quattro appuntamenti sono tutti parte di Arezzo Smart Festival.