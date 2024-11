Le parole dell’antica Grecia. Guidorizzi oggi all’Artistico

Torna il ciclo di appuntamenti dal titolo "Temi del nostro tempo", organizzato dalla Libreria Feltrinelli di Arezzo, con il Patrocinio del Comune di Arezzo, della Fondazione Guido d’Arezzo e della Biblioteca.

L’appuntamento finale della rassegna, dopo gli incontri con Corrado Augias e Luciano Canfora, è in programma per stasera alle ore 21 al Circolo Artistico di Corso Italia ad Arezzo, con Giulio Guidorizzi.

La sua lezione avrà come titolo "Il lessico dei Greci, una civiltà in 30 parole".

Giulio Guidorizzi, studioso di mitologia classica e di antropologia del mondo antico, ha insegnato Letteratura greca all’Università degli Studi di Milano e di Torino. Tutti sappiamo che le origini della nostra cultura stanno là, in quella penisola assolata e spazzata dai venti, e nella miriade di isole che popolano il mare viola dell’Egeo.

In quelle terre cominciarono a essere usate le parole più antiche di cui si abbia memoria, e alcune di queste continuano dopo più di tremila anni a essere pronunciate.

La storia delle parole è anche la storia dei concetti che esprimono e che si misurano col tempo. Giulio Guidorizzi ne ha scelte trenta che fanno da guida alla genesi di alcune idee fondamentali anche per noi.

Da "democrazia" a "bellezza", da "legge" a "violenza", da "eros" a "amicizia", l’indagine investe la politica e l’arte, il diritto e la giustizia, le forze morali e i sentimenti.

Ogni voce di questo lessico espone un modo di concepire la realtà delle nostre origini ed è destinata a far rivivere lo straordinario mondo dei Greci e a esplorare alcuni concetti attualissimi ancora oggi.

In queste ultime settimane sono arrivati in città grandi ospiti che hanno proposto al pubblico le loro lectio magistralis, ad intervenire tutti personaggi di spicco della cultira e della letteratura italiana. Gli sponsor della manifestazione sono: Acli, Banca Tema, Aci Arezzo.

Per informazioni e biglietteria è possibile rivolgersi alla libreria La Feltrinelli point di Arezzo in via Garibaldi 107, tramite e-mail: [email protected] oppure con WhatsApp al numero 347 9251722.