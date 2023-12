Le farmacie comunali non vanno in vacanza. Cuore, ossa e pressione: ecco tutti i test

Nuova mappa dei servizi nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Gli esami per valutare i valori del cuore, delle ossa e della pressione sono sottoposti a una periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni per garantire una sempre maggior prossimità ai cittadini, con la nuova distribuzione che resterà attiva fino a sabato 30 dicembre. La volontà è di promuovere la prevenzione secondaria con la possibilità di sottoporsi a controlli in tempi rapidi, senza attese e con risultati affidabili per monitorare il proprio stato di salute e per individuare precocemente eventuali segnali di rischio. L’Elettrocardiogramma con la strumentazione dedicata alla registrazione dell’attività elettrica del cuore sarà disponibile alle farmacie "Campo di Marte", "Trionfo" e "Ceciliano" dove sarà possibile effettuare un esame diagnostico consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio. Due controlli della durata di 24 ore sono l’Holter Cardiaco e l’Holter Pressorio: il primo test sarà presente alle farmacie "Campo di Marte", "Fiorentina" e "San Giuliano", mentre il secondo alle farmacie "Giotto" e "Mecenate". Uno screening utile per la prevenzione dell’osteoporosi èla Densitometria Ossea Computerizzata alla farmacia "Giotto" che, tramite onde a ultrasuoni al calcagno, permette di valutare cambiamenti della struttura scheltrica.