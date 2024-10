Arezzo, 14 ottobre 2024 – Le Farmacie Comunali di Arezzo avviano la nuova campagna vaccinale. I cittadini potranno rivolgersi alle farmacie “San Giuliano” e “Mecenate” per effettuare l’annuale somministrazione dei vaccini antinfluenzali che configurano la primaria forma per la prevenzione delle più comuni patologie stagionali e, allo stesso tempo, per la riduzione dei rischi di contagio a tutela della salute pubblica.

Gli utenti potranno richiedere anche l’inoculazione di una nuova dose della vaccinazione anti-Covid19 da effettuare congiuntamente nella stessa seduta. La somministrazione dei vaccini è prevista in forma gratuita per chi ha superato i sessant’anni e per i soggetti di qualsiasi età a elevata fragilità che dovranno rivolgersi al medico di famiglia, oltre che ad altre tipologie di utenti quali donne in gravidanza, caregiver e operatori sanitari e socio-sanitari.

Le stesse prestazioni saranno garantite a pagamento anche per i cittadini con meno di sessant’anni. La vaccinazione antinfluenzale diventa efficace circa due settimane dopo la somministrazione e fornisce una copertura tra i sei e gli otto mesi per poi declinare, dunque l’invito della Farmacie Comunali di Arezzo è di ripeterla ogni anno con anticipo rispetto all’effettivo momento di abbassamento delle temperature e di arrivo delle malattie.

Il responsabile del servizio sarà il dottor Francesco Insana che, appositamente formato per questo delicato ruolo, porrà le proprie professionalità a disposizione del territorio per procedere con la somministrazione e per fornire tutte le informazioni.

Per accedere alle vaccinazioni è necessaria la prenotazione contattando telefonicamente le farmacie “San Giuliano” allo 0575/36.36.10 e “Mecenate” allo 0575/21.413. «L’invito è ad attivarsi per tempo per questa importante pratica - ricorda il dottor Insana. -

La vaccinazione, infatti, è uno strumento di protezione e prevenzione di fondamentale importanza soprattutto nelle persone anziane perché riduce il rischio di mortalità, di ospedalizzazione e di comparsa di eventuali complicazioni».