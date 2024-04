Lavori in via Romana, modifiche a percorsi e fermate bus

Arezzo, 24 aprile 2024 – Ad Arezzo, fino al termine dei lavori previsti per le 17.30 del 31 agosto prossimo, è in vigore la chiusura al transito veicolare di via Romana.

Le linee extraurbane 138, LS5, LS6, 21S e 22S effettuano deviazioni di percorso in uscita dal centro città: raggiungo l’incrocio con Viale Don Minzoni, girano a destra fino alla rotatoria di viale Dante, poi proseguono fino alla rotatoria di via Romana e proseguono sul regolare percorso. In entrata in città transitano da viale Dante, poi svoltano in via Manzoni, proseguono in via Romana e continuano lungo il regolare percorso.

In uscita dalla città, è autorizzata anche la fermata di Via Dante. Durante i lavori le fermate interessate saranno soppresse, e in alternativa le fermate extraurbana più vicine utilizzabili sono, in direzione uscita città, in viale Dante/scuola Severi (codice fermata 9@A00T1), via Romana 188/San Lazzaro (codice fermata 9@A001C); In direzione centro di Arezzo, le fermate (solo discesa) in via Romana 135/San Lazzaro (fermata 9@A008N) e via Romana 68/San Marco (fermata 9@A008V).

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24).